Clamoroso ribaltone a Barcellona: è cambiato tutto | Cessione inaspettata

Il Barcellona, avendo tesserato Joao Felix e Cancelo, è stato costretto ad una cessione improvvisa: lascia il club dopo una decisione storica.

Il mercato del Barcellona è stato molto spesso negli ultimi anni oggetto di polemiche, a seguito di acquisti sbagliati pagati a peso d’oro che hanno impedito ingaggi utili (vedi Messi) o operazioni necessarie.

L’ultimo capitolo di questa strana vicenda è rappresentato dal caso Cancelo, bloccato in aeroporto da una telefonata della dirigenza del Barça che lo intimava ad aspettare prima di raggiungere la Catalogna, a causa delle enormi restrizioni che hanno dovuto bypassare prima di tesserare il terzino.

Tesseramento avvenuto all’ultimo minuto dell’ultimo giorno di mercato, avendo dovuto aspettare che si liberasse una casella (vedi sotto) nella lista della squadra, completata poi con il suo nome.

Cancelo si è poi lasciato andare alla gioia per essere approdato nella squadra che tifava da bambino, dichiarando: “Questo è il club in cui volevo giocare fin da piccolo. Mia mamma, che mi vede dal cielo tutti i giorni, lo sa bene. Voglio dedicarle un pensiero, a lei e a tutti i miei familiari e amici, sono orgoglioso di essere arrivato qui. Mi identifico con la mentalità che c’è qui, con i miei idoli che hanno indossato questa maglia.”

Doppio Joao in blaugrana

L’altro Joao che ha aspettato il Barcellona per settimane è Felix, attaccante dell’Atletico Madrid, anche lui tesserato nell’ultimo giorno di mercato. Arriva in prestito secco, il secondo in due anni dopo quello a Londra con il Chelsea.

Il portoghese, ha recentemente firmato il rinnovo fino al 2027 con i Colchoneros e cercherà di rilanciarsi lontano dal Cholo Simeone, accusato di un calcio troppo difensivo che non valorizzerebbe il suo immenso talento.

Ansu Fati saluta, raggiungerà De Zerbi

Ansu Fati, attaccante spagnolo del 2002, sarebbe dovuto diventare il nuovo Leo Messi. La personalità certo non gli manca, avendo accettato appena due anni fa di vestire la maglia che fu della Pulce, dopo il suo addio burrascoso. L’integrità fisica, quella decisamente sì: il numero di match saltato negli ultimi 3 anni è impressionante (104).

La cura a questa sua sfortuna può avere nome e cognome italiani: Roberto De Zerbi cercherà di recuperarlo al Brighton, in Premier League. L’operazione prevede un prestito secco fino al 2024, lui ha scelto la numero #31, quella che aveva prima di raccogliere l’eredità di Messi.