Clamoroso Frosinone, sta succedendo davvero | Il Real lo pagò 30 milioni

Il Frosinone è ad un passo dall’acquisizione di un trequartista dal Real Madrid, pagato 30 milioni di euro solo tre stagioni fa.

Il mercato del Frosinone, in queste ultime ore, ha preso una piega epocale. In Ciociaria sono arrivati e arriveranno giocatori di un livello superiore che nessuno avrebbe immaginato di poter accostare ad una, seppur nobile, neopromossa in Serie A.

Partiamo, come tutte le formazioni che si rispettano, dalla porta: tra i pali è notizia dell’ultima ora l’arrivo di Frattali (37 anni, dal Bari) per fare il terzo portiere ai ben più quotati Turati e Cerofolini (prelevato dalla Fiorentina, che tanto bene ha fatto lo scorso anno).

In difesa, il nome caldo per cui si farà un tentativo last minute è Okoli, centrale dell’Atalanta che può trovarsi chiuso dal recente arrivo di Hien agli orobici. Oyono e Marchizza sono sulle fasce difensive nomi affidabili, mentre Pol Lirola (ex Juventus e Sassuolo) dopo il prestito ottenuto dall’OM può dare il suo contributo.

A centrocampo, sfumato Gaetano del Napoli (rimarrà come sesto slot ai Campioni d’Italia) si proverà il tutto per tutto per Josh Laurent, 28enne dello Stoke City per cui è stato offerto il prestito con diritto fissato a 4 milioni di euro. Ottenuto anche il prestito di Barrenechea dalla Juventus.

L’attacco è il pezzo forte

L’attacco del Frosinone ha subito negli ultimi giorni un restyling pesante perchè sono arrivati dai bianconeri anche Soulè e Kaio Jorge, entrambi in prestito secco ed entrambi vogliosi di mettersi in mostra in una vetrina importante come può essere il Benito Stirpe.

Ingaggiato anche Arijon Ibrahimovic, 17enne tedesco di origini kosovare, trequartista di belle speranze. Il prestito questa volta è concesso dal Bayern Monaco, in ottimi rapporti con il ds Angelozzi visto l’arrivo a luglio di Marvin Cuni (attaccante).

Dal Santiago Bernabeu allo Stirpe: la storia di Reinier

Reinier, 21enne brasiliano del Real Madrid, giocherà per il Frosinone. Il trequartista fu acquistato da Florentino Perez nel gennaio del 2020 per una cifra record di 30 milioni di euro e ora si appresta ad iniziare una nuova avventura in Italia, dopo i prestiti al Borussia Dortmund e al Girona.

Centrocampista offensivo ma anche esterno, Reinier è dotato di un ottimo dribbling, tecnica e velocità tanto da essere accostato ad inizio carriera a mostri sacri del calibro di Kakà e Raì. Giocherà nel club ciociaro in prestito per cercare di riscattare le ultime deludenti stagioni.