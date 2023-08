Vlahovic, il ‘tradimento’ che non ti aspetti | Chiamata segreta e contatti avviati

Il centravanti serbo ha iniziato alla grande la stagione con la Juventus, ma solo dopo aver accarezzato la possibilità di lasciare Torino.

Il campionato di Serie A è iniziato e Dusan Vlahovic ha, come quasi sempre, risposto presente. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il centravanti serbo della Juventus è entrato nel tabellino dei marcatori della Juventus nelle prime gare ufficiali della stagione. Mai però finora DV aveva timbrato in entrambe le prime giornate, comprendendo anche l’esperienza alla Fiorentina.

Dopo aver siglato a Udine il rigore del momentaneo 2-0, Vlahovic ha impattato di testa contro il Bologna, evitando alla Juve lo spettro della sconfitta. Il tutto dopo essersi visto togliere dal Var un gol pochi minuti prima, in avvio di ripresa, per un fuorigioco di Adrien Rabiot davanti al portiere degli emiliani Lukasz Skorupski. Si tratta del medesimo bottino della scorsa stagione (doppietta al Sassuolo al debutto e poi a secco contro la Sampdoria), migliore di quello dell’ultima stagione iniziata a Firenze (un gol nelle prime due gare).

Niente male per un giocatore la cui permanenza a Torino è stata in bilico per tutta l’estate. Lo scambio con il Chelsea che avrebbe dovuto portare Dusan a Londra e Romelu Lukaku alla corte di Max Allegri non è stata infatti un’invenzione giornalista, come alla fine neppure una trattativa vera e propria, dal momento che Blues e bianconeri sono sempre stati separati dalle valutazioni molto differenti attribuite ad entrambi i giocatori. Così alla fine Big Rom sembra aver trovato altri “amatori”, Vlahovic sembra ben contento di portare sulle spalle il numero 9 della Juventus per il secondo anno consecutivo.

Senza impegni europei Dusan punta a diventare non solo il trascinatore della Juventus in zona gol, ma anche uno dei legittimi pretendenti alla palma di capocannoniere, dal momento che proprio la possibilità di giocare una partita alla settimana può permettergli di non affaticare troppo la propria muscolatura evitando quindi quegli infortuni ricorrenti nelle ultime stagioni, così come un’eventuale ricaduta della pubalgia.

Juventus, Vlahovic uomo mercato… mancato: il futuro è bianconero

Resta, però, da capire i compiti tattici che Allegri vorrà assegnare a Vlahovic. Assodato infatti che le caratteristiche del serbo non sono propriamente ideali per il calcio del tecnico livornese, un partner d’attacco come Federico Chiesa potrebbe non essere l’ideale per Dusan. L’azzurro infatti non è una punta pura e tende ad allargarsi, privando Vlahovic di un partner e addossando su DV il peso dell’attacco, cosa che l’ex viola non ama particolarmente.

Chissà se queste considerazioni sono state alla base dei tentennamenti avuti in estate dal numero 9 bianconero, che non avrebbe certo visto negativamente un’eventuale chiamata di una big. Il gran ballo dei centravanti alla fine non è partito e neppure il passaggio di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco ha sbloccato la situazione. Il Real Madrid, ad esempio, sembra aver optato per il profilo basso per la sostituzione di Karim Benzema, puntando su Joselu. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, però, Vlahovic ha accarezzato il sogno di trasferirsi al Bernabeu.

Retroscena Vlahovic: quei contatti con il Real Madrid…

Non solo, Dusan e il suo entourage si sarebbero spinti a fare un sondaggio con i Blancos per capire l’eventuale grado di interessamento della società del Florentino Perez nei confronti di uno dei centravanti più giovani e dai maggiori margini di miglioramento del panorama europeo. Concentrato sui possibili sviluppi dell’affare Mbappé, tuttavia, il Real non ha assecondato i desiderata di Vlahovic, non prendendo in considerazione l’idea di effettuare un investimento così importante per l’attacco.

A Madrid infatti il colpo dell’estate 2023 ha riguardato il centrocampo, con quei 100 milioni spesi per Jude Bellingham, il talento ex Birmingham e Borussia Dortmund che sta già ripagando la spesa con un inizio di Liga bruciante tra gol e prestazioni da incorniciare. Per la prima linea tutto sembra essere rinviato alla prossima estate, quando Mbappé potrebbe arrivare a parametro zero o dopo un ricchissimo esborso se il francese rinnoverà con il PSG. Per il momento Vinicius, Rodrygo e Joselu possono bastare per Ancelotti. Quanto a Vlahovic, chissà cosa penseranno i tifosi juventini dopo aver appreso di questo tentativo di “tradimento”. Una stagione a suon di gol può essere l’idea giusta per farsi perdonare…