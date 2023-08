Colpaccio Milan, annunciato il nuovo centravanti | Blitz improvviso e accordo raggiunto

Nuovo colpo a sorpresa da parte dei responsabili del mercato rossonero: il talento è stato soffiato ai principali top club europei.

A caccia della doppia cifra. Ma non… disperata. Dopo aver messo a segno nove acquisti durante la campagna estiva di calciomercato in casa Milan i giorni che separano dalla chiusura del 1° settembre sono scanditi dalla ricerca di un attaccante.

Il decimo volto nuovo nella rosa con cui Stefano Pioli dovrà affrontare la stagione appena iniziata può essere un centravanti che faccia da alternativa a Olivier Giroud. Noah Okafor, infatti, acquistato anche con questo scopo, ha ben presto confermato di essere in possesso di altre qualità tecniche e tattiche che lo rendono più prezioso in altre zone del campo.

Lo svizzero arrivato dal Salisburgo può infatti sì ricoprire il ruolo di prima punta, come fatto diverse volte in carriera, ma in modo molto diverso rispetto al francese, avendo una fisicità non certo paragonabile a quella dell’ex Arsenal e Chelsea. Certo sulle fasce la concorrenza è già spietata, quindi Okafor potrebbe stazionare spesso al centro dell’attacco, ma al momento la casella di vice Giroud è piena… solo a metà.

In rosa c’è comunque Lorenzo Colombo, tornato alla base dopo la buona stagione in prestito al Lecce. Il centravanti prodotto del vivaio del Milan ha tante richieste di mercato, ma la società rossonera valuterà fino alla fine se trattenere in rosa il giocatore, anche per motivi di lista, qualora dal mercato non si presentasse la classica “occasione irrinunciabile”.

Milan, quale futuro per Colombo? Intanto arriva un nuovo attaccante

Del resto Colombo è un giocatore moderno, in possesso di un fisico da prima punta, ma anche di una buona tecnica e di una mobilità che gli permettono di agire sull’intero fronte d’attacco. Insomma, un elemento che il Milan vuole tenere sotto controllo, ma dalle caratteristiche differenti rispetto agli altri giocatori che compongono l’affollato attacco del Milan.

Si pensi a Samuel Chukuweze, considerato il vero e proprio alter ego di Rafael Leao sulla parte destra del campo, ma che nella formazione titolare è al momento chiuso da Cristian Pulisic, tra i migliori al debutto a Bologna non solo per il gran gol realizzato. Ma si pensi anche a Luka Romero, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Lazio, ma particolarmente stimato da Pioli, che avrà solo l’imbarazzo della scelta nella composizione dell’attacco. L’argentino è un classe 2004, solo di qualche mese più giovane rispetto all’ultimo acquisto effettuato dai dirigenti rossoneri, che hanno chiuso un colpo importante per uno dei giovani più in vista del mercato internazionale.

Milan, preso il centravanti danese Alexander Simmelhack

Il Milan si è infatti assicurato le prestazioni di Alexander Simmelhack, possente attaccante danese classe 2005 acquistato dal Copenaghen, dove nella scorsa stagione si è messo in luce con l’Under 19. Gigante di 190 cm, Alexander ha debuttato nel massimo campionato nel febbraio 2022, ad appena 17 anni, ed ha già bruciato le tappe nelle nazionali giovanili del proprio paese, con 6 gol realizzati nell’Under 18. Merito delle 18 reti in 33 partite di campionato con l’Under 19 del Copenaghen nella scorsa stagione, oltre che dei cinque assist sfornati, segnale delle buone qualità tecniche di un giocatore che ha trovato la via del gol anche nella scorsa edizione della Youth League, andando in rete contro il Siviglia.

Simmelhack andrà inizialmente a rinforzare la Primavera del Milan allenata da Ignazio Abate, ma è facile immaginare che Stefano Pioli, investito quest’anno di compiti più allargati oltre la prima squadra, sarà uno degli spettatori più interessati delle partite dell’Under 18 rossonera. Da tempo infatti la massima selezione giovanile del Milan non porta talenti in prima squadra e quest’anno il nuovo responsabile dell’area tecnica Geoffrey Moncada ha già portato l’attaccante ungherese Skoczylas, il terzino sinistro spagnolo Jimenez e il portiere francese Raveyre.