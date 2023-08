Contratto di 12 mesi: Alexis Sanchez pronto a firmare | Tutto deciso

L’ex giocatore dell’Inter pronto ad una nuova sfida: da svincolato ha già raggiunto un accordo per tornare in un suo vecchio club

“Ehy amigo, i campioni sono così!” tuonava pochi minuti dopo il suo gol decisivo all’ultimo secondo della Supercoppa 2022 contro la Juventus, rimarcando il fatto che Inzaghi non lo facesse giocare abbastanza. Alexis Sanchez, uno che in carriera si è sempre sentito “campione”, potrebbe fare una scelta clamorosa per confermare questo status.

Già, perchè finita l’avventura al Marsiglia, el Nino Maravilla si trova ora senza contratto e alla ricerca di un’ultima avventura europea che gli possa regalare soddisfazioni.

Lui che di soddisfazioni ne ha avute tantissime in carriera, da quando nel 2006 sbarcò ad Udine dalla lontana Calama (Cile) ad oggi, vestendo le prestigiose maglie di Barcellona, Arsenal, Man Utd e Inter e vincendo l’impossibile.

Campione di Spagna e d’Italia, 1 mondiale per Club, 10 coppe nazionali e 2 Coppe America con la Nazionale condite da più di 250 gol. Numeri da capogiro.

È ancora al top della forma

La carta d’identità del cileno potrebbe trarre in inganno: i 34 anni non sono indicativi di una forma che sembra rimanere costantemente al top. 35 presenze su 38 nell’ultima Ligue 1 e la bellezza di 14 gol e 3 assist lo rendono un affare assoluto per chi riuscirà ad accaparrarselo.

Non solo campionato: Alexis è un re di coppe conclamato. Il suo palmarès ne è una chiara testimonianza e i suoi score continuano ad aggiornarsi di anno in anno: 2 gol nell’ultima Coupe de France e altrettanti nell’ultima Champions League. Intramontabile.

Non escludo il ritorno

Non escludo il ritorno, cantava Franco Califano per omaggiare gli amori che tornano sempre. Potrebbe essere il caso di Alexis e l’Inter, che nell’estate del 2022 si salutarono senza troppi rimpianti per logiche di ingaggio non compatibili (allora c’era la necessità di liberare uno slot pesante per far posto al ritorno di Romelu Lukaku, ndr).

Ora, i nerazzurri cercano un possibile sostituto di Joaquin Correa che, secondo Sky Sport, potrebbe lasciare Milano direzione Torino granata. Nell’attesa che il Tucu possa accettare la destinazione (lui aspetta altre chiamate dalla Premier), Marotta avrebbe già bloccato Sanchez, che tornerebbe volentieri per ruggire il suo talento.