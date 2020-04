Gruppo Ippodromi Associati COMUNICATO STAMPA

Le società aderenti al Gruppo Ippodromi Associati, preso atto delle comunicazioni dell’on.le Giuseppe L’Abbate, sottosegretario al MIPAAF con delega per l’ippica, nel dibattito pubblico organizzato ieri da “Gioconews”, ribadiscono, NELLA CONVINZIONE CHE ULTERIORI RITARDI DANNEGGINO irreversibilmente la già fragile economia della filiera, la loro disponibilità all’apertura a porte chiuse dell’attività agonistica in tempi brevi. Si evidenzia che il Gruppo Ippodromi Associati e la società di gestione degli Ippodromi di Milano e Montecatini hanno già inviato al Dirigente del MIPAAF competente una proposta di calendario, che prevede il recupero di tutte le corse non disputate e di tutti i Gran Premi, con inizio dell’attività di corsa già dal 4 maggio p.v..

Le società aderenti al gruppo in questo periodo di sospensione delle corse hanno continuato tutte le attività necessarie per l’allenamento dei cavalli all’interno degli ippodromi curando e manutenendo tutti gli impianti ed attrezzature e dando puntuale applicazione alle disposizioni del Ministero relative all’emergenza COVID-19.

La ripresa dell’attività relativa all’organizzazione delle corse dovrà avvenire rispettando i protocolli sanitari e logistici che saranno concordati con Il MIPAAF per assicurare la tutela dei dipendenti e tutti gli operatori.

E’ auspicabile, tenuto conto anche delle disposizioni relative all’attuale emergenza sanitaria, che il MIPAAF compia tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’accordo già sottoscritto con le Società di corse per la gestione degli ippodromi nel 2020.

Infine, si esprime un sentito cordoglio per le vittime della pandemia e vicinanza ai loro cari, ringraziando i Medici, il Personale Sanitario, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che si stanno impegnando allo spasimo per salvare vite umane.

Certi che anche l’ippica contribuirà al rilancio economico del Paese si augura buon lavoro a tutti.

Roma, 17 aprile 2020.

I delegati del Gruppo Ippodromi Associati:

Franca Maglione

Pier Luigi D’Angelo

Concetto Mazzarella

Elio Pautasso

Gruppo Ippodromi Associati

SOCIETA’ IPPODROMI DI

Alfea SpA Pisa

Hippogroup Cesenate SpA Bologna – Cesena

Hippogroup Roma Capannelle Srl Roma GL – Roma TR

Hippogroup Torinese SpA Torino

Ippica di Capitanata Corse Srl Castelluccio dei Sauri

Ippodromi Partenopei Srl Napoli GL – Napoli TR

Ippodromi Meridionali Srl SS. Cosma e Damiano

Ippomed Srl Siracusa GL – Siracusa TR

Ippoinvest Srl San Giovanni Teatino

Merano Galoppo Srl Merano

Nordest Ippodromi SpA Treviso GL – Treviso TR – Trieste – Ferrara

S.A.M.A.C. snc Civitanova Marche

S.I.F.J. SpA Taranto

Società Varesina Incremento Corse Cavalli Srl Varese