Smart Working e Home Workout, prenditi cura delle tue gambe

In questo momento, si sente sempre più spesso parlare di smart working e home workout, realtà che sono entrate in tutta velocità nella vita di molti di noi.Sono infatti diverse le figure professionali che stanno lavorando da casa. Questo comporta mantenere la stessa posizione per molte ore, non sempre su comode sedie da ufficio realizzate appositamente per la comodità di chi sta seduto tutto il giorno. Al contrario in casa ci si siede ovunque, anche sul divano, e questo comporta conseguenze alla schiena. Per evitarlo è importante fare delle pause, alzarsi e cambiare posizione molto spesso.

Dall’altra parte, in funzione della richiesta di rimanere in casa, molti sportivi hanno dovuto ripensare al proprio allenamento con alternative indoor e praticabili tra le mura domestiche. Il tempo libero a disposizione è sicuramente maggiore e molti praticano attività come rulli, circuiti di fitness o tapis roulant anche più volte al giorno. In questo caso, vista anche l’impossibilità di sottoporsi a massaggi sportivi, il consiglio è di fare stretching alla fine di ogni sessione o di introdurre discipline come yoga e pilates che possano distendere i muscoli.

Dal canto nostro possiamo aiutare lavoratori e sportivi con qualcosa in più: le nostre calze ad azione rilassante e di recupero.

CONFORT EVO. Creata nel 2000 su apposita richiesta degli atleti ad alto livello per essere utilizzata durante i loro spostamenti (viaggi), grazie alle sue proprietà tessili innovative è molto comoda e può essere indossata durante tutta la giornata. Defatica e rilassa le gambe ed è adatta a coloro che hanno un lavoro che li costringe a stare molto in piedi o al contrario seduti per molte ore nella stessa posizione come nel caso dello smart working. Adatta per contrastare il gonfiore e stimolare la circolazione. La compressione mirata, specificamente adattata al polpaccio, una vera spugna vascolare e muscolare, consente l’eliminazione delle tossine accumulate durante il giorno. Le cuciture piatte garantiscono un comfort ottimale e il bordo a costa larga non stringe ed evita l’effetto laccio emostatico.

PRORECUP ÈLITE. Dal 1998, vero fiore all’occhiello della gamma BV SPORT. Realizzata con maglie specifiche e pressioni derivate da uno studio quadriennale su sportivi ad alto livello, è sicuramente il prodotto più tecnico del brand. Utilizzata e unanimamente apprezzata da più di 6000 atleti ad alto livello nonché da giocatori professionisti. L’effetto compressione adattato al polpaccio, consente una rapida eliminazione del sangue venoso mal ossigenato e carico di tossine (acido lattico, radicali liberi, co2…). Le fibre muscolari, i tendini e i legamenti vengono così alimentati rapidamente da sangue ossigenato permettendo un recupero immediato che consentirà all’atleta di affrontare, in eccellenti condizioni, i successivi allenamenti. Un prodotto consigliato per il recupero dopo gli allenamenti indoor che stanno caratterizzando le giornate di ogni sportivo in questo momento. Le calze dovranno essere indossate al più presto dopo ogni attività sportiva e per un minimo di due ore (indicazioni sulla confezione).

UTILIZZO

Privilegia la gamma Comfort per l’uso quotidiano durante la tua attività professionale o in viaggio e la gamma ProRecup Elite per le fasi di recupero.

RECUPERO e COMFORT SU MISURA

Le calze di BV Sport per il recupero ed il benessere, dispongono di 10 taglie per adattarsi al meglio alla conformazione del polpaccio dello sportivo.

E-COMMERCE

La nostra produzione nella casa madre francese è attualmente ferma. Garantiamo in ogni caso il servizio e-commerce seppur i tempi di consegna sono inevitabilmente prolungati. Potete acquistare le nostre calze e tutti i nostri prodotti qui: https://www.bvsport.com/it/

IG E FB

In questo momento, Gli ambassador del #teamBVSport sono ancor di più i protagonisti dei canali social di BV Sport Italia con contenuti legati ad allenamenti indoor ai quali tutti gli sportivi possono ispirarsi.

BV SPORT

Dal 1998 BV SPORT è il punto di riferimento internazionale della compressione/compressione adattata allo sport di alto livello.

Dopo aver inventato le calze per il recupero, studia un gambale per lo sforzo, si impegna in oltre 20 anni di ricerca scientifica, pubblica innumerevoli studi clinici supportati da ecografie e RMN, la superiorità dell’innovativo concetto di compressione BV SPORT, made in France, è fuori dubbio.