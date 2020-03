I disegni dei bimbi contro il virus: concorso solidale di AiCS per superare le distanze e sostenere lo Spallanzani di Roma

L’appello del presidente dell’Associazione Italiana Cultura Sport: se promuoviamo tutti insieme momenti di socialità a distanza supereremo con più forza questo momento

Roma, 14 marzo 2020 – I disegni dei bambini contro la paura da contagio: questo l’intento del concorso social #AndràTuttoBene lanciato dall’Associazione Italiana Cultura Sport e rivolto a tutti i bambini d’Italia, per coinvolgere loro e le loro famiglie in un’attività culturale che sia in grado di superare le distanze di sicurezza imposte dai decreti anti-contagio.

I piccoli potranno partecipare disegnando o descrivendo le loro sensazioni in questi giorni di allerta: dovranno inviare il proprio operato ad AiCS che provvederà a pubblicarli tutti sui propri Facebook e Instagram. La fotografia del lavoretto che avrà ricevuto più like sarà consegnata – insieme a una donazione di AiCS – all’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, i cui virologi sono stati i primi in Europa a isolare il virus divenendo così il simbolo della lotta italiana al Covid-19.

Agli autori dei tre lavoretti che avranno ricevuto più like sarà regalato un kit di materiale sportivo.

Il concorso nasce dall’idea di Gianluca, 7 anni, piccolo tesserato AiCS di Forlì: sono stati lui e la sua mamma, con la sua idea a colori del mostro-virus da combattere, i primi a lanciare la sfida per il disegno più bello. E da lì, AiCS ha deciso di amplificare il concorso aggiungendo alla sfida anche la donazione ai ricercatori e ai sanitari al lavoro in questo difficile momento di emergenza.

“Importante ora è adattarsi al cambiamento e non lasciarsi abbattere – spiega il presidente nazionale AiCS Bruno Molea -. Compito dell’associazionismo è oggi anche quello di cercare strade nuove per promuovere socialità anche in epoca di isolamento: questa è la nostra idea, ma ne seguiranno altre perché la comunità ha bisogno di cultura e socialità per non lasciarsi andare all’isolamento. Solo AiCS conta in Italia più di un milione di soci, riuniti in oltre 12mila associazioni tra sportive e culturali: se tutti insieme promuoviamo sport e cultura anche a distanza, avremo dalla nostra un’arma formidabile contro l’isolamento da virus. Abbiamo uno strumento utilissimo a disposizione: i social, usiamoli al meglio per stare insieme”.

Per partecipare al concorso #Andratuttobene, inviare le foto di disegni e pensierini (con nome dell’autore e città di provenienza) a andratuttobene@aics.it o su whatsapp al numero di telefono 339.4008969.

Like alla pagina facebook @AICSdn e alla pagina Instagram @Aicssocial.

AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport – è un ente di promozione sportiva e culturale: è presente in tutta Italia con 140 comitati e conta un milione e 100mila soci, oltre 12mila sodalizi affiliati