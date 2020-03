Champions League: PSG-Borussia Dortmund 2-0

Psg ribalta il 2-1 dell’andata a favore del Borussia Dortmund in Germania e accede ai quarti di finale di Champions League.

La formazione di Tuchel, infatti, s’impone 2-0 al Parco dei Principi grazie alle reti nel primo tempo di Neymar (28’) e di Bernat (45’): il brasiliano colpisce di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Di Maria, mentre il difensore spagnolo insacca un traversone di Sarabia.

IL TABELLINO

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0

Psg (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria (34’ st Kurzawa), Gueye, Paredes (45’ st Kouassi), Neymar; Sarabia (18’st Mbappé), Cavani. A disp.: Draxler, Icardi, Rico, Diallo. All. Tuchel

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (42’ st Gotze), Emre Can, Witsel (26’ st Reyna), Guerreiro; T. Hazard (24’ st Brandt), Haaland, Sancho. A disp.: Schmelzer, Hitz, Akanji, Dahoud. All.: Favre

Arbitro: Taylor (Ing)

Marcatori: 28’ Neymar (P), 46’ Bernat (P)

Ammoniti: Haaland (B), Hummels (B), Bernat (P), Di Maria (P), Mbappé (P)

Espulsi: 44’ st Emre Can (B)