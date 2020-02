Serie A Tim: Brescia-Udinese 1-1

Nella 23esima giornata di Serie A, al “Rigamonti” finisce 1-1 tra Brescia e Udinese.

Match con il debutto in panchina delle Rondinelle di Lopez, chiamato dal presidente Cellino al posto di Corini.

Parte bene l’Udinese con due traverse centrate da Lasagna e De Paul, con altre ghiotte occasioni non sfruttate.

In un finale incandescente, Bisoli (81′) su una grave ingenuità di De Maio porta in vantaggio i padroni di casa. L’Udinese non merita la sconfitta , così De Paul pareggia nel terzo minuto di recupero il pareggio in mischia, approfittando di un intervento non pulito di Joronen, ostacolato dalla selva di gambe e rovina l’esordio di Lopez sulla panchina del Brescia.

IL TABELLINO



BRESCIA-UDINESE 1-1

Brescia (4-3-1-2): Joronen ; Sabelli , Cistana , Chancellor , Martella ; Bisoli , Tonali , Dessena (24′ st Bjarnason ); Spalek (14′ st Zmrhal ); Ayé , Balotelli (39′ st Donnarumma). A disp.: Alfonso, Mateju, Gastaldello, Ndoj, Mangraviti, Viviani. All.: Lopez

Udinese (3-5-2): Musso ; Troost-Ekong , De Maio , Nuytinck ; Stryger Larsen 6,5, De Paul 7, Jajalo 5,5 (7′ st Mandragora 5,5), Fofana , Sema (34′ st Zeegelaar ); Okaka , Lasagna (27′ st Nestorovski ). A disp.: Perisan, Nicolas, Walace, ter Avest, Teodorczyk. All.: Gotti .

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 36′ st Bisoli (B), 48′ st De Paul (U)

Ammoniti: Jajalo (U), Sema (U), Fofana (U)

Espulsi: –