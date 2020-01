Mauro Lucarini a Canale 21:” siamo il Perugia, vogliamo divertire.A Napoli proveremo a toglierci una soddisfazione”

A Campania Sport è intervenuto Mauro Lucarini, dg del Perugia, che ha presentato la prossima avversaria del Napoli in Coppa Italia: “Abbiamo una squadra molto giovane. Siamo soddisfatti di essere in zona playoff, dal momento che ci sono squadre decisamente più esperte di noi. Ci piacerebbe tornare in Serie A, anche per rispettare la gloriosa tradizione del Perugia. Ci proveremo fino all’ultimo, il campionato è ancora lungo”.

Una sfida sulla carta proibitiva, quella contro il Napoli, ma il Perugia venderà cara la pelle: “Siamo consapevoli della forza del Napoli. Sicuramente in questo momento la situazione non è delle più positive ma verremo lì per fare la nostra partita. In questi 90 minuti ce la giocheremo, ci proveremo e speriamo comunque di portare a casa almeno un’ottima prestazione. Abbiamo qualche assenza importante ma cercheremo di mettere in campo le nostre armi per provare a toglierci una bella soddisfazione. Ogni società ha il suo obiettivo, a noi piace dare divertimento e gioia. Siamo consapevoli delle nostre forze ma proveremo a far divertire i nostri tifosi”.