Il percorso del Settebello negli Europei di Budapest 2020 si ferma ai quarti di finale.

In semifinale va il Montenegro di Gojkovic che vince 10-8 la sfida dei quarti di finale. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, rimangono quindi ancora una volta fuori dal podio continentale. L’ultima volta rimane quella del 2014, quando proprio a Budapest l’Italia fu bronzo. Ora per il Settebello l’attenzione è già proiettata verso l’appuntamento che più conta, quello del torneo olimpico di Tokyo 2020.