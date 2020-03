Nuovo impegno sportivo per il romano Andrea Cola

Il ventenne pilota, recentemente premiato dall’Automobile Club di Roma, come migliore promessa 2019 dell’automobilismo sportivo capitolino, sarà al via del Campionato Europeo di Formula Regional con una monoposto curata dal Team Monolite Racing.

Alla fine tutto è andato come era nei programmi e il ventenne pilota romano Andrea Cola, recentemente premiato come migliore promessa dell’automobilismo sportivo romano dall’Automobile Club di Roma, sarà al via del Campionato Europeo di Formula Regional con una monoposto curata dal Team Monolite che lo fin qui seguito in tre stagioni sportive ricche di successi.

«Emozionato? No, non direi… sono concentrato e determinato a dare il massimo per ottenere buoni risultati in questa nuova sfida» dice il pilota romano. «Il blocco dei test a causa del Coronavirus mi impedirà di provare la nuova monoposto prima di inizio campionato. Dovrò prenderci feeling durante le gare e lo dovrò fare in fretta… ma va bene così, sono felicissimo di correre nel FR. Spero si inizi presto, perché vorrà dire che l’Italia sarà uscita dall’incubo di questa epidemia: è la gara più importante dove partecipiamo tutti: u na gara che non possiamo assolutamente perdere».

Il regolamento della Formula Regional prevede per tutti i concorrenti l’impiego di una monoposto Tatuus F3 T-318 con monoscocca in carbonio equipaggiata con un motore Alfa Romeo turbo-benzina da 270 CV.

Andrea Cola, premiato da A.C. Roma come migliore promessa 2019 dell’automobilismo romano, ha esordito nel Giugno 2016 Andrea Cola ha esordito nel F2 Italian Trophy con una monoposto di Formula Abarth, ottenendo 4 vittorie e 2 secondi posti nelle sole 6 gare alle quali ha partecipato. Quanto basta per chiudere la stagione al secondo posto di categoria e nella classifica under 26.

Nel 2017 è passato in Formula 3 e ha vinto i campionati FIA-CEZ e AMF F3, titolo quest’ultimo che ha poi riconquistato nel 2018 e nel 2019, quando ha fatto il “triplete” aggiudicandosi anche il Campionato Middle European F3. Nello stesso anno 2017 è risultato in assoluto il pilota più veloce della stagione

sul circuito di Vallelunga coprendo un giro in 1’29”226. Ad Agosto 2018 ha stabilito invece il nuovo giro record assoluto del circuito croato di Rijeka-Grobnik, fissato nel 1988 da Keke Rosberg su McLaren-Honda F1 in 1’19”03.

A fine stagione Andrea Cola è stato eletto migliore promessa dell’automobilismo italiano dagli ascoltatori e dai lettori di LiveGP.it, la prima web radio italiana dedicata al mondo dei motori.

Nel 2019 ha vinto il Trofeo ACI Racing Weekend di Formula 3 e il TopJet F2000 Italian Trophy (assoluto e Under 23) e, per la terza volta consecutiva, il campionato austriaco AMF.

Anche quest’anno, accanto al giovane pilota romano, è Enterprise SpA, società leader nel suo settore, che opera con prodotti propri sia sul mercato nazionale sia internazionale, con particolare attenzione all’area EMEA. Oltre alla sede centrale di Roma, Enterprise è presente con due filiali italiane, a Milano e a Torino, e una sede internazionale a Dubai per la consociata del Medio Oriente.

Grazie al know-how sviluppato e alla riconosciuta leadership nella sua ventennale attività, l’azienda può oggi vantare come clienti le maggiori banche italiane e molte banche sia mediorientali che nordafricane, clienti acquisiti e che oggi hanno raggiunto un elevato grado di fidelizzazione. Tra gli “atout” più significativi, Enterprise annovera la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e la label Payments di SWIFT, rinnovata regolarmente dal 2015.

Novità della stagione 2020 è invece la collaborazione con Senesi Emanuele Giardini, una poliedrica azienda che da più di trent’anni di occupa di “green” ed è specializzata nella realizzazione di ogni tipologia di spazio e vanta soluzioni di grande prestigio. Tali realizzazioni e la loro manutenzione, che si avvale di manodopera specializzata di grande esperienza e delle più moderne attrezzature, spaziano dal giardino al terrazzo, al verde commerciale a parchi di ville private fino alla realizzazione di verde tecnologico come pareti verticali e giardini pensili. L’utilizzo di prodotti prettamente biologici garantisce e sottolinea il massimo rispetto dell’ambiente, valorizzando al tempo stesso il concept della sostenibilità.

Campionato Europeo Formula Regional 2020

26 Aprile – Paul Ricard (rinviata)

17 Maggio – Monza

31 Maggio – Imola

14 Giugno – Vallelunga

12 Luglio – Hungaroring

13 Settembre – Red Bull Ring

4 Ottobre – Mugello

25 Ottobre – Barcellona