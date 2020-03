Annullamento del Merzouga Rally 2020

A seguito della decisione delle autorità marocchine di sospendere tutti gli eventi fino a nuovo avviso al fine di combattere la propagazione dell’epidemia di Coronavirus (COVID19), gli organizzatori del Merzouga Rally sono purtroppo obbligati a cancellare la prossima edizione della manifestazione, che era programmata per si svolgono dal 25 al 29 maggio 2020, poiché la sua organizzazione non poteva più essere garantita.

Anche se siamo ancora a diverse settimane dalle date dell’evento, i grandi investimenti fatti dai concorrenti nella loro preparazione andranno in parte persi se la situazione non migliorerà e non vogliamo che i nostri partecipanti corrano questo rischio.

Ci vediamo dal 14 al 18 marzo 2021!

Tenendo conto dei numerosi eventi rimandati a settembre e ottobre, aggiunti agli eventi esistenti sul calendario sportivo marocchino, il Rally Merzouga non può essere rimandato, sfortunatamente.

Nel frattempo, invitiamo tutti gli appassionati di rally-raid a prepararsi per una nuova edizione del Merzouga Rally dal 14 al 18 maggio 2021.

Qualificazioni per la Dakar 2021

Per quei concorrenti che desiderano convalidare la loro partecipazione al prossimo Rally Dakar, rifletteremo su una soluzione alternativa. I dettagli saranno comunicati a breve.