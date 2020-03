Nel pieno rispetto delle norme governative del 9 marzo 2020 e delle decisioni della Giunta Sportiva dell’ACI, l’autodromo barese si ferma fino al termine dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Levante Circuit sospende ogni attività con decorrenza immediata.

Lo ha annunciato Ivan Pezzolla, coordinatore di Safe & Emotion, la società che su incarico di ACI Vallelunga gestisce l’Autodromo barese. Lo stop temporaneo a tutte le attività della poliedrica struttura pugliese è imposto nel pieno rispetto del DPCM del 9 marzo 2020 sull’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle conseguenti decisioni della Giunta Sportiva dell’Automobile Club D’Italia.

La Direzione del Levante Circuit è già al lavoro per trovare una giusta ed opportuna ricollocazione di tutte le iniziative in calendario, non appena sarà cessata l’emergenza sanitaria dovuta al contenimento del contagio del corona virus.

-“Levante Circuit vuole fare la sua parte e dare un segnale deciso di collaborazione – spiega Ivan Pezzolla – nella nostra struttura non si fa soltanto motorsport, ma in questo momento è più prudente ed utile bloccare tutte le attività e non distogliere nessuna energia dalla lotta alla diffusione del virus. Solo il nostro lavoro, seppur a distanza, non si ferma e stiamo già individuando ogni data possibile per la giusta ricollocazione di tutti gli eventi del fitto calendario 2020, dagli incontri sulla sicurezza stradale, alle energie green, fino alle gare agonistiche di auto e moto, oltre agli eventi speciali”-.