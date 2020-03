Slitta l’esordio in pista del Porsche Club GT

Il primo round del nuovo monomarca di time attack in programma il 22 marzo al Misano World Circuit avrà una nuova data a seguito del rinvio dovuto alle ultime disposizioni in materia di covid-19Slitta l’esordio in pista del Porsche Club GT, il nuovo monomarca nazionale di time attack con protagoniste le 911 racing e stradali promosso dal Porsche Club Umbria e riconosciuto ufficialmente da ACI Sport. Al primo round della stagione 2020 in programma al Misano World Circuit il 22 marzo sarà assegnata una nuova data di svolgimento. Il rinvio a data da destinarsi è dovuto alle ultime disposizioni nazionali in materia di covid-19.

La nuova collocazione in calendario sarà valutata anche a seguito delle future decisioni sulle misure di contenimento di diffusione del coronavirus.

Il rinnovato calendario del Porsche Club GT, che al momento conferma il round di Imola dell’11 aprile come primo evento stagionale, sarà ufficializzato non appena approvato.