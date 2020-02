Al Levante Circuit tanti test aspettando le gare

Intenso programma di prove auto e moto all’Autodromo di Binetto mentre si è delineato il fitto calendario di eventi 2020 che ospiterà come sempre il “Trofeo del Levante” e a maggio la novità della “Super Cup”. Safe & Emotion guida il poliedrico impianto barese sempre più al centro della scena motoristica ed in prima linea sulla sicurezza

Si susseguono giornate di intenso lavoro al Levante Circuit, dove auto e moto si alternano per le sessioni di test in preparazione della prossima stagione agonistica. Sessioni di prove dedicate per team e piloti, grazie alla posizione geografica ideale che rende il poliedrico impianto gestito da Safe & Emotion su incarico di ACI Vallelunga, fruibile in qualunque stagione.

Se si ritengono frequentatori abituali i protagonisti del “Trofeo del Levante”, la frizzante serie che tradizionalmente si svolge interamente a Binetto, si attendono i protagonisti della “Super Cup”, la spettacolare serie nazionale animata da vetture GT, turismo e formula, che a Binetto vivrà il suo secondo round stagionale nel week end del 3 maggio. Sono sempre più numerosi i team che grazie a diverse agevolazioni create appositamente, si servono dell’impianto alle porte di Bari per ogni sorta di prova tecnica e verso i quali l’impianto ha riservato convenzioni anche personalizzate.

Lo staff coordinato da Ivan Pezzolla continua la propria mission sul tema della sicurezza stradale ed ha intensificato le iniziative a tutto campo, dalle attività di base ai corsi avanzati.

Sempre in prospettiva sicurezza sono aumentate le occasioni per svolgere delle prove libere con auto e moto proprie, sempre sotto le attente indicazioni di istruttori qualificati. Proprio sulla sicurezza sono stati messi a punto alcuni progetti specifici che vedranno in campo attività sempre più specifiche ed anche testimonial di alto prestigio con spiccata sensibilità verso il delicato ed importante argomento.

-“Durante il 2019 abbiamo acquisito nuova ed utile esperienza, ma anche una funzionalità crescente – afferma Pezzolla – elementi che desideriamo mettere a disposizione di un’utenza sempre più larga. L’Autodromo è divenuto un riferimento già per l’intera regione ma è in costante l’aumento delle presenze di team da tutta Italia. La Super Cup ci darà l’opportunità di regalare uno spettacolo ampio, ma anche di confermare la nostra operatività ad una utenza ampia e varia”-.