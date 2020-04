L’Eroica – Il calendario eroico 2020 al tempo del Covid-19

C’è un tempo per ogni aspetto di questi mesi; il tempo della paura, dell’ansia, della preghiera, dell’attesa e della speranza. Ma c’è anche il tempo della ripartenza e della ripresa, del ritorno alle forti emozioni, ai pedali e al vento in faccia.

Alla polvere delle strade bianche, al buon cibo, ai panorami mozzafiato. Dunque Eroica guarda oltre la collina dell’inferno e del contagio per disegnare le date di una possibile, nuova stagione in bicicletta. Tra una decina di giorni gli eroici si sarebbero dovuti incontrare a Buonconvento per Nova Eroica e tra poco più di un mese a Montalcino per l’Eroica classica di primavera. Invece l’emergenza ci obbliga a riprogrammare i due appuntamenti a sud della provincia di Siena. Indicativamente Nova Eroica si svolgerà a Buonconvento (SI) domenica 25 ottobre mentre Eroica Montalcino avrà luogo dal 28 al 30 agosto. La pandemia ha causato anche il posticipo di Eroica California, ora in programma dal 25 al 27 settembre mentre Eroica Hispania avrà luogo domenica 18 ottobre.

L’Eroica 2019 , foto Paolo Penni Martelli

Rinviata al 2021 l’ottava edizione di Eroica Japan mentre al momento rimangono confermate nelle date iniziali Eroica Limburg (27 giugno), Eroica Germania (22 agosto), Eroica Dolomiti (5 settembre) e L’Eroica, domenica 4 ottobre