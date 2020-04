Tour de France , rimandato a sabato 29 agosto

Union Cycliste Internationale (UCI), hanno deciso di rimandare il Tour de France a sabato 29 agosto a domenica 20 settembre 2020.

Inizialmente previsto per svolgersi dal 27 giugno al 19 luglio, il Tour de France seguirà la stessa rotta, senza modifiche, da Nizza a Parigi.

Nel corso delle ultime settimane, vi è stata una comunicazione costante tra piloti, squadre, organizzatori e altre terze parti pertinenti tutte con il supporto dell’UCI, che sono responsabili dell’organizzazione di un nuovo programma ciclistico globale, in cui il Tour de France prende il posto d’onore.

Gli organizzatori del Tour de France sono in contatto regolare e hanno raggiunto un accordo con tutte le diverse parti coinvolte, dalle comunità locali alle autorità pubbliche.

L’evento femminile, La Course del Tour de France con FDJ, inizialmente previsto per il 19 luglio sugli Champs Elysées, sarà rinviato a una data ancora da stabilire, ma si svolgerà durante il Tour de France 2020. Allo stesso modo, la 30a edizione dell’Etape du Tour cyclosportive, originariamente prevista per il 5 luglio, sarà rinviata a una data ancora da stabilire.

Vorremmo ringraziare tutte le parti interessate del ciclismo, i partner del Tour de France, le sue emittenti e tutte le autorità locali per la loro reattività e il loro supporto. Speriamo tutti che il Tour de France del 2020 contribuirà a cambiare pagina sul periodo difficile che stiamo vivendo attualmente.