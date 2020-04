 Marathon dell’Altopiano e il suo territorio, unico per la pratica della MTB

Altopiano dei Sette Comuni, un vero paradiso per gli amanti della natura e lo sport all’aria aperta, il contesto ideale per la pratica della mountain bike

La seconda edizione della Marathon dell’Altopiano si augura di potervi avere tutti presenti a Gallio (VI) domenica 27 settembre 2020. La manifestazione, che porterà a Gallio, sul meraviglioso Altopiano dei Sette Comuni, bikers provenienti da tutt’Italia, sarà teatro di grandi sfide per aggiudicarsi la prestigiosa prova.



Gallio, paese più alto della provincia di Vicenza coi suoi 1093 m, offre al visitatore paesaggi mozzafiato tra boschi pascoli e montagne. Non solo natura, ma anche storia, le montagne dell’Altopiano sono state teatro del primo conflitto mondiale, inoltre sul territorio si trovano testimonianze dell’antica comunità che abitava i sette comuni, i cimbri oltre ad alcuni siti preistorici. Gallio accanto ad una flora ed una fauna uniche e rigogliose offre diverse opportunità per divertirsi facendo sport o usufruendo delle numerose attrattive per tutti i gusti sul territorio. Dal trekking, alla mountain bike sino all’equitazione; i numerosi percorsi che si snodano lungo tutto il territorio permettono passeggiate di diversi livelli di difficoltà, assaporando una pace unica, di godere di panorami mozzafiato, di respirare storia e tradizione a due passi da un vivace centro con i suoi bar, negozi, ristoranti, pizzerie, bruschetterie, rifugi e malghe. Gallio è la meta ideale per gli appassionati di sport in tutte le stagioni, i km di piste da fondo del Centro Fondo Campomulo, il comprensorio delle Melette, recentemente ristrutturato e l’anello per il pattinaggio di velocità di Busa Fonda. Gallio e l’Altopiano che lo circondano sono un territorio unico, qui ci si può meravigliare, respirando a fondo ciò che i sensi sanno registrare e la memoria rammentare.



La Marathon dell’Altopiano sarà protagonista anche con le premiazioni finali della Combinata delle Rocce e del Challenge MTB Veneto Experience, con l’assegnazione dei prestigiosi premi, oltre ad essere prova del circuito MTB Ahead Tour.



Due i percorsi proposti, il Marathon di 72 km con 2.300 m di dislivello positivo, e il Classic, 44 km e 1.400 m dislivello positivo, che si sviluppano in un contesto storico-naturalistico unico, avvolti dai caldi colori autunnali dei boschi dell’altopiano.



La Marathon dell’Altopiano ti aspetta per regalarti tanto divertimento ed emozioni e le motivazioni per essere presenti a Gallio il 27 settembre 2020 certo non mancano.



L’A.S.D. Cortina Experience augura a tutti di poter superare presto questo difficile momento e con le sue iniziative cercherà di contribuire per regalarvi una seconda parte del 2020 più sereno e ricco di soddisfazioni sportive!