LA ORTLER BIKE MARATHON SI ARRENDE APPUNTAMENTO SPOSTATO AL 2021

Decisione del comitato organizzatore per la 6.a edizione a causa del Covid-19. Una gara di mtb cresciuta rapidamente a livello internazionale.A Glorenza, che ospita lo start, ad oggi nessun contagio.Iscrizioni valide per il prossimo anno

Il comitato organizzatore della Ortler Bike Marathon, dopo aver ponderato a lungo, ha preso una decisione in merito alla 6.a edizione della manifestazione altoatesina in calendario il 6 giugno. Fino al primo giugno tutti gli eventi targati FCI (Federazione Ciclistica Italiana) sono stati sospesi, e comunque fino a nuove decisioni anche i bikers non sono autorizzati ad allenarsi.

Il contenimento della diffusione del Coronavirus diventa imperativo, anche se la Val Venosta, terra di sport, è una delle aree meno colpite dall’infezione: ad oggi Glorenza, sede di partenza della Ortler Bike Marathon, così come Malles, Laces, Sluderno e Tubre, non registrano alcun contagiato.

Per gli organizzatori, è scritto nella comunicazione inviata ai tantissimi iscritti, “la salute e il benessere dei partecipanti, degli organizzatori e degli accompagnatori e sportivi al seguito hanno la priorità”.

Logisticamente, spostare l’evento all’autunno sarebbe stato difficile, soprattutto si sarebbe caduti in un calendario già intasato di gare programmate e posticipate. Così la decisione emersa e condivisa dal comitato è stata quella di fissare la sesta edizione della Ortler Bike Marathon a sabato 5 giugno 2021. Stesso programma, stesse peculiarità di una competizione che nel panorama della mtb è cresciuta in pochi anni scalando rapidamente il gradimento internazionale.

Anche se non è previsto dal regolamento, le adesioni pervenute saranno ritenute valide per la prossima edizione, tenendo anche conto che le spese sostenute ad oggi per l’organizzazione sono già elevate. Quindi non sarà possibile alcun rimborso della quota di iscrizione, in quanto l’ASD è un’organizzazione senza scopo di lucro.

Dunque appuntamento al 5 giugno 2021, e occhio a #ortlerbikemarathon!