A CosmoBike Show sabato 16 febbraio

Campionato italiano di ciclismo in Veneto:una festa dello sport, che va oltre lo sport

Nella terra dove la bicicletta ha fatto storia arriva un evento che farà parlare di sé: il Campionato italiano di ciclismo 2020. Il 19, il 20 e il 21 giugno le città murate del Veneto uniranno sport, stile, cultura e divertimento.

Da Bassano del Grappa partirà la prova in linea; a Marostica assisteremo al passaggio mozzafiato a Colceresa per arrivare a Cittadella, vestita a festa per gli 800 anni dalla fondazione. Il 19 giugno via alla prova a cronometro, il 21 la gara in linea.

Lo slogan “Uniamoci” è un inno all’incontro tra luoghi del territorio e volontà condivise, quelle del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e del team di organizzatori:

Filippo Pozzato, Jonny Moletta di Jonny Mole Design e Gaetano Lunardon del ristorante La Rosina.

A loro il compito di mettere a frutto competenze diverse verso un unico traguardo: celebrare non solo le performance di pochi, ma l’amore per il ciclismo di tutti.

La presentazione si terrà il 16 febbraio, alle ore 10.30 in occasione di CosmoBike. Sul palco de La Gazzetta dello Sport andrà in scena il talk “Il tricolore in Veneto”, con ospiti Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, ed ex campioni italiani tra cui Francesco Moser, Giovanni Battaglin, Davide Formolo.