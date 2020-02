Serie A – Calciomercato Sessione Imvernale 2020 il Tabellone

Il calciomercato di gennaio è terminato. I movimenti di tutte le squadre

ATALANTA

ACQUISTI: Caldara (d, Milan), Czyborra (d, Heracles), Bellanova (d, Bordeaux), Sutalo (d, Osijek), Tameze (c, Nizza)

CESSIONI: Kulusevski (c, Juventus *da giugno), Barrow (a, Bologna), Kjaer (d, Milan), Masiello (d, Genoa), Ibanez (d, Roma), Vido (a, Pisa), Arana (d, Siviglia), Monachello (a, Venezia)

BOLOGNA

ACQUISTI: Barrow (a, Atalanta), Vignato (a, Chievo *da giugno), Dominguez (c, Velez), Shehu (a, Panathinaikos)

CESSIONI: Dzemaili (c, Shenzen), Destro (a, Genoa), Okwonkwo (a, Montreal Impact), Dzemaili (c, Shenzhen), Paz (d, Lecce)

BRESCIA

ACQUISTI: Skrabb (c, Norrkoping), Bjarnason (c, Al-Arabi)

CESSIONI: Morosini (c, Ascoli), Curcio (d, Salernitana), Tremolada (c, svincolato)

CAGLIARI

ACQUISTI: Pereiro (a, PSV), Paloschi (a, Spal)

CESSIONI: Deiola (c, Lecce), Pinna (d, Empoli), Aresti (p, Olbia), Bradaric (p, Celta Vigo), Castro (c, Spal), Cerri (a, Spal)

FIORENTINA

ACQUISTI: Cutrone (a, Wolverhampton), Beloko (c, Gent), Duncan (c, Sassuolo), Igor (d, SPAL), Kouamè (a, Genoa), Amrabat (c, Verona *da giugno)

CESSIONI: Pedro (a, Flamengo), Cristoforo (c, Eibar), Rasmussen (d, Aue), Dabo (c, Spal), Zurkowski (c, Empoli), Ranieri (c, Verona), Boateng (c, Besiktas)

GENOA

ACQUISTI: Iago Falque (a, Torino), Masiello (d, Atalanta), Perin (p, Juventus), Destro (a, Bologna), Behrami (c, svincolato), Eriksson (c, Goteborg), Konig (c, Velez), Parigini (a, Torino)

CESSIONI: Gumus (c, Antalyaspor), Saponara (c, Lecce), El Yamiq (d, Real Saragozza), Radu (p, Parma), Kouamè (a, Fiorentina.

INTER

ACQUISTI: Young (d, Manchester United), Moses (c, Fenerbahçe), Eriksen (c, Tottenham Hotspur), Satriano (a, Nacional), Longo (a, Deportivo fine prestito)

CESSIONI: Gabigol (a, Flamengo), Lazaro (c, Newcastle United), Politano (a, Napoli), Dimarco (d, Verona)

JUVENTUS

ACQUISTI: Kulusevski (c, Atalanta *da giugno), Barrenechea (c, Sion)

CESSIONI: Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Genoa), Han (a, Al-Duhail), Beltrame (a, Cska Sofia), Emre Can (c, Borussia Dortmund), Pjaca (a, Anderlecht)

LAZIO

ACQUISTI: Nessuno

CESSIONI: Durmisi (d, Nizza), Berisha (c, Fortuna Dusseldorf), Casasola (d, Cosenza)

LECCE

ACQUISTI: Donati (d, svincolato), Saponara (c, Genoa), Deiola (c, Cagliari), Paz (d, Bologna)

CESSIONI: Tabanelli (c, Frosinone), La Mantia (a, Empoli), Fiamozzi (d, Empoli), Benzar (d, Perugia), Dubickas (c, Gubbio), Tsonev (c, Monopoli), Riccardi (d, Venezia), Dumancic (d, Gozzano), Bleve (p, Catanzaro), Lo Faso (a, Cesena)

MILAN

ACQUISTI: Kjaer (d, Atalanta), Ibrahimovic (a, svincolato), Begovic (p, Bournemouth), Saelemaekers (c, Anderlecht)

CESSIONI: Caldara (d, Milan), Borini (c, Hellas Verona), Reina (p, Aston Villa), Suso (c, Siviglia), Piatek (a, Hertha Berlino), Rodriguez (d, Psv)

NAPOLI

ACQUISTI: Demme (c, RB Lispia), Lobotka (c, Celta Vigo), Politano (a, Inter), Rrahmani (d, Verona *da giugno), Petagna (a, Spal *da giugno)

CESSIONI: Tonelli (d, Sampdoria), Gaetano (c, Cremonese), Ciciretti (a, Empoli)

PARMA

ACQUISTI: Kurtic (c, Spal), Radu (p, Genoa), Caprari (a, Sampdoria), Regini (d, Sampdoria)

CESSIONI: Da Cruz (a, Sheffield Wednesday), Alastra (p, Pescara), Machin (c, Monza), Dezi (c, Virtus Entella)

ROMA

ACQUISTI: Bruno Peres (d, Sport Recife), Ibanez (d, Atalanta), Carles Perez (a, Barcellona), Villar (c, Elche)

CESSIONI: Florenzi (d, Valencia), Antonucci (a, Vitoria Setubal), Celar (a, Cremonese), Nzonzi (c, Rennes)

SAMPDORIA

ACQUISTI: Askildsen (c, Stabaek), Tonelli (d, Napoli), La Gumina (a, Palermo), Yoshida (d, Southampton)

CESSIONI: Murillo (d, Celta Vigo), Caprari (a, Parma), Regini (d, Parma)

SASSUOLO

ACQUISTI: E. Gomez (a, Atletico Boston River), Haraslin (a, Lechia Danzica), Noor (d, Sochaux)

CESSIONI: Mazzitelli (c, Entella), Sernicola (d, Ascoli), Duncan (c, Fiorentina)

SPAL

ACQUISTI: Dabo (c, Fiorentina), Bonifazi (d, Torino), Zukanovic (d, Al Ahly), Castro (c, Cagliari), Cerri (a, Cagliari)

CESSIONI: Kurtic (c, Parma), Moncini (a, Benevento), Shaka Mawuli (c, Ravenna), Petagna (a, Napoli *da giugno), Igor (d, Fiorentina)

TORINO

ACQUISTI: Nessuno

CESSIONI: Bonifazi (d, Spal), Iago Falque (a, Genoa), Zaccagno (p, Entella), Parigini (a, Genoa)

UDINESE

ACQUISTI: Zeegelaar (d, Watford)

CESSIONI: Pussetto (a, Watford), Opoku (d, Amiens), Sierralta (d, Empoli), Vizeu (a, Grozny)

VERONA

ACQUISTI: Borini (c, Milan), Dimarco (d, Inter), Lovato (d, Padova)

CESSIONI: Rrahmani (d, Napoli *da giugno), Henderson (c, Empoli), Bessa (c, Goias), Tutino (a, Empoli), Tupta (a, Wisla Cracovia), Crescenzi (d, Cremonese), Di Gaudio (a, Spezia), Vitale (d, Spezia)