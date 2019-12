Inter-Napoli, probabilie scambio Politano-Ghoulam

L’Inter sta pensando a rinforzare la rosa così da poter puntare dritto allo Scudetto, coppa Italia ed Europa League regalando una stagione speciale ai propri tifosi. Voci di mercato propongono lo scambio Politano – Ghoulam tra Inter e Napoli già a gennaio.

Ecco il commento del player’s agent internazionale Alessio Sundas dalla Florida. «L’Inter di Antonio Conte con Ghoulam sicuramente si rinforza e diventerebbe la prima forza del campionato. Allo stesso tempo, Politano al Napoli farebbe una bella esperienza anche in vista dell’Europeo». Insomma uno scambio che porterebbe benefici ad entrambe le formazioni, che stanno lottando per obiettivi diversi. «Sono sicuro che importante diventerà anche la presenza di allenatori di un certo calibro – continua Sundas – come Conte e un clamoroso ritorno di Sven Goran Eriksson nel campionato di Serie A. Operazioni che andrebbero da equilibrare molte squadre, ritornando una competizione tra le più belle del vecchio Continente»