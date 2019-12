Genoa:con Davide Nicola , obiettivo salvezza

Dopo Aurelio Andreazzoli (cinque punti in otto gare) esonerato il 20 ottobre dopo il pesante 5-1 a Parma., e Thiago Motta , adesso toccherà a Davide Nicola traghettare il Genoa fuori dalla sabbie mobili. Nicola che sabato sarà già al quartier generale genoano a Pegli, il compito di risollevare un Genoa all’ultimo posto con appena 11 punti. Domenica mattina, quando è prevista la ripresa degli allenamenti dopo la settimana di stop per le vacanze di Natale, Nicola guiderà la squadra in vista della sfida casalinga con il Sassuolo domenica alle 18.