Serie BKT : Risultati, marcatori e classifica 24^ Giornata

Il Benevento continua la sua marcia solitaria verso la Serie A. Dopo due pareggi consecutivi in casa, i ragazzi di Inzaghi tornano a vincere al Vigorito battendo 2-1 il Pordenone, ancora a secco di vittorie nel 2020. Alle spalle dei sanniti, in attesa di Frosinone-Perugia, resta da solo al 2° posto lo Spezia che supera 3-1 l’Ascoli e approfitta della sconfitta per 3-2 del Crotone a Castellammare contro la Juve Stabia. Ottimo esordio di Bepi Pillon sulla panchina del Cosenza, che stende 3-0 il Livorno al Picchi stoppando così la serie di 5 ko di fila. Pari 2-2 tra Venezia ed Entella con il pareggio in extremis di Mancosu per i liguri.

Venerdì

Pescara-Cittadella 1-2: 22′ Zappa-6′ Diaw, 75′ rig. Iori

Sabato ore 15

Benevento-Pordenone 2-1: 37′ Viola, 60′ Insigne-91′ Bocalon

Juve Stabia-Crotone 3-2: 14′ Forte, 37′ Calò, 89′ Addae-24 Armenteros, 34′ Benali

Livorno-Cosenza 0-3: 30′, 32′ Asencio, 43′ Bruccini

Venezia-Virtus Entella 2-2: 9′ rig. Longo, 78′ Aramu-29′ rig. De Luca, 92′ Mancosu

Sabato ore 18

Spezia-Ascoli 3-1: 66′ Mastinu, 74′ Gyasi, 86′ Nzola-30 Morosini

Domenica ore 15

Cremonese-TRAPANI:

Frosinone-Perugia:

Domenica ore 21

Empoli-Pisa:

Lunedì ore 21

Chievo-Salernitana