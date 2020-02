Serie BKT: Benevento corre verso la Serie A! Battuto il Cosenza 1-0

IL Beveneto vede la Serie A! La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha battuto il Cosenza 1-0 nel posticipo della 24/esima giornata Serie BKT

I giallorossi hanno sbloccato il risultato nel primo tempo, precisamente al 33′, grazie a un bellissimo gol di Roberto Insigne. Nella ripresa la gara è stata condizionata dall’espulsione di Volta, giunta al 53′ per fallo su Asencio. In superiorità numerica i calabresi hanno provato in tutti i modi a evitare la quinta sconfitta consecutiva, ma il Benevento ha chiuso bene gli spazi. Incredibile nel finale la parata di Montipò su Pierini che ha salvato il risultato e che permette alla Strega di incrementare a +17 il vantaggio sulla seconda e terza in classifica