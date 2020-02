Oggi altri due match della 23^ giornata di Serie B in programma nel pomeriggio di domenica 9. Vittoria importante per l’Entella in casa contro il Pescara, pari tra Pisa e Chievo.

Virtus Entella-Pescara 2-0

36’ rig. De Luca G., 50’ rig. Rodriguez

Pisa-Chievo 1-1

8’ Meggiorini (C), 56’ Lisi (P)