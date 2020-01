Serie B: Benevento vola via . Pordenone sconfitto dal Pescara

La 21/esima giornata di Serie B, ha confermato il Benevento sempre più leader in testa alla classifica, La capolista infatti vince per 1-2 sul campo del Cittadella grazie ai gol segnati da Moncini e Maggio (provvisorio pareggio di Iori su rigore) e sale a quota 50 punti in classifica.Il sorprendente Pordenone aconfitto tra le mura amiche dal Pescara (gol di Zappa e Galano).

Pareggio 1-1 tra Entella Cremonese; vantaggio grigio rosso con Ciofani , pareggia la V.Entella con G.De Luca. Stesso risultato tra Pisa e Juve Stabia, i padroni di casa passano in vantaggio con Masucci al minuto 83, ma vengono raggiunti da Di Gennaro al 95’. Arriva la decima sconfitta in campionato per l’Ascoli, la seconda tra le mura amiche, la terza consecutiva. questa volta è il Frosinone (0-1) , gol di Citro al 54’. Ascoli che resta a 27 punti in classifica , squadra pesantemente contestata dai propri tifosi al termine del match, prossimo impegno al “Picchi” di Livorno.

Balzo in avanti della Salernitana che ha battuto il Cosenza (2-1). La squadra di Ventura rimonta il Cosenza con reti di Lombardi e Akpa-Akpro e va al quarto posto solitario, a -3 dal Pordenone secondo.

Colpo dello Spezia 2-1 a Crotone. I liguri passano in vantaggio al 33’ col nuovo acquisto Nzola; Maxi Lopez pareggia i conti su rigore (fallo di Ferrer su Mazzotta) mettendo a segno il suo primo gol in Serie B, ma gli uomini di Italiano trovano il gol vittoria con Ragusa al 78’.

Solo 1-1 invece nell’altra gara tra Venezia a Trapani: al gol di Aramu ha risposto Pettinari, anche se ai siciliani, in piena lotta per la salvezza, il punticino sta stretto data la mole di gioco creata.

Empoli e Chievo si dividono un punto a testa. Nel match della ventunesima giornata della Serie B, è l’Empoli a sbloccare il punteggio con il vantaggio firmato da Tutino. L’1-1 finale arriva con il gol segnato da Meggiorini. Lunedi , il posticipo Perugia-Livorno chiuderà il 21(esimo turno.



RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA, 21^ GIORNATA

Venerdì 24 gennaio

Empoli-Chievo 1-1 (23′ Tutino, 49′ Meggiorini)

Sabato 25 gennaio

Cittadella-Benevento 1-2 (70′ Moncini, 76′ Iori rig., 86′ Maggio)

Pisa-Juve Stabia 1-1 (83′ Masucci, 90+5′ Di Gennaro)

Entella-Cremonese 1-1 (5′ Ciofani, 35′ De Luca) –

Pordenone-Pescara 0-2 (51′ Zappa, 58′ Galano) –

Salernitana-Cosenza 2-1 (14′ Asencio, 31′ Lombardi, 44′ Akpa-Akpo) –

Domenica 26 gennaio

Venezia-Trapani 1-1 (25′ Aramu, 74′ Pettinari)

Crotone-Spezia 1-2 (34′ N’Zola, 47′ Lopez rig., 78′ Ragusa)

Ascoli-Frosinone – ore 21.00

Lunedì 27 gennaio

Perugia-Livorno – ore 21.00

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 50

Pordenone 35

Crotone 34

Salernitana 32

Entella 31

Cittadella, Chievo 30

Pescara 29

Frosinone, Juve Stabia 28

Ascoli, Perugia 27

Pisa 26

Spezia 25

Empoli 24

Venezia, Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 18

Livorno 13