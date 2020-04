Cellino, presidente del Brescia, a Radio 24: “FIGC come il Governo, consigliata da burocrati. Calcio ripartirà in autonomia”

“La FIFA dice finiamola qui, il CONI dice finiamola qui, la FIGC invece mi ricorda il nostro governo, crea un sacco di commissioni ma è solo politica e burocrazia” Parola del presidente del Brescia Massimo Cellino, intervenuto a Tutti convocati su Radio 24, a proposito della possibile ripresa del campionato: “È una tragedia su cui stiamo scherzando tutti ancora, io vivo a Brescia e vi auguro di non vivere mai il Covid-19, nel resto d’Italia non se ne rendono conto.

Di andare in Serie B non me ne frega nulla, ci vado domani mattina – continua Cellino – Nascondersi dietro i problemi economici è sbagliato, l’azienda calcio è come tutte le altre, ma nel sistema mondiale è l’unica in grado di risollevarsi e ripartire in autonomia, senza chiedere aiuti a nessuno. Il fatto che ci nascondiamo dietro consigli di burocrati non è coinvolti nell’azienda calcio è sbagliato, che si possa ripartire io me lo auguro ma non lo credo. C’è gente che a Roma passeggia, vedo Claudio in televisione con la cravatta, la giacca, lo invidio perché vive da uomo, io sono a Brescia e ho paura di uscire in giardino”

“Se Brescia deve retrocedere per salvare il calcio, vado in B e non faccio causa”

“Se il Brescia deve retrocedere per salvare il calcio io firmo subito e non faccio causa a nessuno, ma non permetto che si facciano insinuazioni del genere” E’ la risposta in diretta a Tutti convocati su Radio 24, del presidente del Brescia Massimo Cellino a chi lo accusa di voler fermare il campionato per evitare la retrocessione del suo club: “Io parlo del sistema calcio, ho inventato io il paracadute e non ne ho mai preso uno. A testa alta me ne vado meritatamente in Serie B, perché ho fatto troppe cagate quest’anno, ma è l’unico modo per salvare il calcio”

“Capisco Galliani e Vigorito. Soluzione bonus punti di vantaggio”

“Capisco il senso di frustrazione di Galliani, andare quest’anno in Serie B sarebbe importante e farsi un altro anno di C sarebbe una tragedia, sarei incazzato nero se fossi loro” Così il Presidente del Brescia Massimo Cellino a Tutti convocatI su Radio 24, a proposito del sistema promozioni e retrocessioni a rischio per l’emergenza coronavirus. “In Serie A sarebbe penalizzato Claudio Lotito, ingiustamente, dal punto di vista sportivo. Per Vigorito del Benevento in serie B vale lo stesso discorso, Monza e Vicenza in C, idem. Queste squadre o si trova una soluzione che due retrocedono volontariamente o si danno 20 punti a testa di vantaggio e si iscrivono al campionato, si riparte a settembre e non roviniamo il campionato prossimo.- e conclude a Radio 24 – Se continuiamo così, noi ci giochiamo questo campionato e il prossimo