ESCLUSIVA – Cavani, il fratello agente sul Napoli: “Tutto può essere. Al momento interesse del Boca e dal Brasile

Cavani e Napoli non si sono mai lasciati realmente. È vero, il Matador ha lasciato il capoluogo campano nell’estate del 2013 ma i tifosi non hanno mai smesso di desiderare rivederlo in azzurro. Il tormentone di un suo possibile ritorno, infatti, ha accompagnato quasi tutti gli anni il calciomercato estivo della squadra partenopea. Come da copione, si avvicina il periodo estivo e la strada che porta a questa trattativa inizia già a riscaldarsi. Nelle tante incertezze di una stagione tormentata dall’emergenza Coronavirus, sognare non costa molta fatica.

Il Napoli starebbe pensando di offrire un triennale all’ex azzurro per riportarlo all’ombra del Vesuvio. Una notizia resa nota da Tuttosport: diffidenza ed un piccolo barlume di speranza per i tifosi. Per fare chiarezza sulla situazione, quindi, la redazione di CalcioNapoli1926.it ha contattato in esclusiva il fratello agente del bomber, Guglielmone.

Cavani al Napoli?

“Sinceramente tutto può essere perché molti club sono interessati ad Edinson. Al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro”.

Il futuro del Matador è in Sud America?

“Tutto può essere, dal Brasile c’è l’interesse del Flamengo, del Palmeiras, dell’Inter de Porto Alegre oltre al Boca Juniors”.

