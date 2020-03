Serie A Tim: Napoli-Bologna 2-1

Il Napoli ha battuto 2-1 il Torino nell’anticipo della 26.a giornata di Serie A, azzurri che centrano la terza vittoria consecutiva e si portano in zona Europa . Ad inizio match , il Toro spaventa il Napoli , due potenziali occasioni per passare in vantaggi, poi i granata spariscono dalla scena con il Napoli che orchestra bene ed è padrone del campo.

Al 19′ su calcio d’angolo di Insigne Manolas ha sbloccato la partita con un colpo di testa in area, poi Di Lorenzo l’ha chiusa all’83’ con un inserimento sul secondo palo, su cross di Mertens (il belga entrato in campo al posto di Milik). Nei minuti finali il Toro accorcia con Edera, lesto a fruttare un preciso cross di Ansaldi. Granata in crisi nera e alla sesta sconfitta consecutiva.

IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 2-1

Napoli (4-3-3): Ospina ; Di Lorenzo , Manolas , Maksimovic , Hysaj ; Ruiz , Lobotka (34′ st Allan sv), Zielinski ; Politano (39′ st Elmas sv), Milik (28′ st Mertens ), Insigne . A disp.: Meret, Karnezis, Mario Rui, Ghoulam, Demme, Luperto, Lozano, Callejon. All.: Gattuso .

Torino (3-5-2): Sirigu ; Izzo , Nkoulou , Bremer ; De Silvestri , Lukic , Rincon (39′ st Edera ), Baselli (21′ st Meité ), Ansaldi ; Belotti , Zaza. A disp.: Ujkani, Rosati, Djidji, Singo, Lyanco, Adopo, Ola Aina, Berenguer. All.: Longo

Arbitro: Mariani

Marcatori: 19′ Manolas (N), 37′ st Di Lorenzo (N), 46′ st Edera (T)

Ammoniti: Allan (N); Rincon, Zaza, Ansaldi (T)