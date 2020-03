Serie A Tim: Lazio-Bologna 2-0

Nel primo anticipo della 26a giornata la Lazio batte 2-0 il Bologna e vola in vetta alla classifica.

Pronti via , i biancocelesti innescano i, turbo con Luis Alberto ispiratissimo, lo spagnolo in odore di convocazione in Nazionale delle ‘Furie Rosse’ sblocca il risultato al 19’ , il tiro teso dal limite non da scampo a Skorupski. Il Bologna è frastornato, la reazione di ragazzi di Mihajlovic copn Soreino , che solo davanti a Stakosha spara sul corpo del portiere albanese; sarebbe stata una doccia gelata per i 45mila dell’Olimpico. Due minuti dopo la Lazio raddoppia, 19’: Luis Alberto serve Correa il ‘Tuco’ calcia , con decisiva deviazione di Danilo.

Nel secondo tempo Mihajlovic ridisegna la squadra, inserendo uno dopo l’altro Sansone, Santander e Skov Olsen, per un Bologna ultra-offensivo. La Lazio è costretta ad abbassarsi e a stringere i denti e un ulteriore indizio di come questo possa essere l’anno buono arriva di due gol annullati agli emiliani con il Var: il primo al 52′, quando Denswil in tuffo di testa impegna Strakosha, il pallone torna al terzino olandese che da terra insacca, ma il pallone prima gli sbatte sul braccio e solo poi sulla testa; il secondo al 67′, quando il destro al volo di Tomiyasu è da applausi, ma l’azione è viziata in origine da un leggero fuorigioco di Palacio.

IL TABELLINO

LAZIO-BOLOGNA 2-0

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Patric , Luiz Felipe , Radu ; Lazzari , Milinkovic , Leiva , Luis Alberto (15 ‘st Parolo ), Jony ; Correa (30′ st Cataldi ), Immobile (39’ st Caicedo). A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, D. Anderson, Lukaku, A. Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Tomiyasu , Bani , Danilo (26′ st Skov Olsen ), Denswil ; Poli , Schouten (13′ st Sansone ); Orsolini (14′ st Santander ), Soriano , Barrow ; Palacio . A disp.: Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Baldursson, Dominguez, Medel, Juwara. All.: Mihajlovic

Arbitro: Abisso

Marcatori: 19′ Luis Alberto (L), 21′ Correa (L)

Ammoniti: Bani (B), Schouten (B), Danilo (B), Santander (B), Radu (L)