Serie A, rinviate Juve-Inter e le altre 4 gare a porte chiuse

La finale di Coppa Italia è stata posticipata a mercoledì 20 maggio

Porte chiuse, la decisione sembrava ufficiale, ma la Serie A fa marcia indietro e decide il rinvio di metà della giornata calcistica. Juve-Inter e le altre quattro partite di campionato in programma in questo fine settimana senza pubblico (Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina) saranno rinviate al 13 maggio. Lo comunica la Lega Calcio.

Decisione definitiva dunque, per la soddisfazione di Fedriga, governatore del Friuli, che aveva chiesto il rinvio di Udinese-Fiorentina con una nota ufficiale. Le partite sono rinviate al 13 maggio. Evidentemente, nonostante il calendario intasato, la Lega di A ha deciso di non dare all’estero l’idea di un Paese sotto scacco per l’emergenza coronavirus.

IL COMUNICATO:

“Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13

maggio 2020.

La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno

mercoledì 20 maggio 2020”.