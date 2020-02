Serie A: Fiorentina-Milan 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Milan, quarto anticipo della 25esima giornata di Serie A.

Occasione mancata per risalire in classifica da parte dei rossoneri , in superiorità munmerica e in vantaggio , fino all’85’ raggiunti su calcio di riore da Pulsar (fallo di Romagnoli sull’ex Cutrone). I rossoneri in vantaggio al 56’ con Rebic , complice un errore di Caceres.

IL TABELLINO

Fiorentina-Milan 1-1

Fiorentina (3-5-2): Dragowski ; Milenkovic , Pezzella , Caceres ; Lirola (73′ Igor), Duncan , Pulgar , Castrovilli (68′ Cutrone ), Dalbert ; Chiesa , Vlahovic .

Allenatore: Iachini

Milan (4-4-1-1): Donnarumma (52′ Begovic ); Conti , Gabbia , Romagnoli , Hernandez ; Castillejo (80′ Saelemaekers ), Kessie , Bennacer , Rebic ; Calhanoglu ; Ibrahimovic .

Allenatore: Pioli

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 57′ Rebic (M), 85′ rig. Pulgar (F)

Ammoniti: 12′ Bennacer (M), 24′ Calhanoglu (M), 76′ Caceres (F), 85′ Hernandez (M)

Espulsi: 60′ Dalbert (F)

La Classifica (in neretto -una partita in più)