Serie A: Bologna-Udinese 1-1

Il Bologna nonostante le numerose assenze; in panchina con Mihajlovici tutti ragazzi della squadra Primavera, riesce ad evitare la sconfitta.

Allo stadio Dall’Ara finisce 1-1 con l’Udinese: friulani in vantaggio , da calcio d’angolo di De Paul il gol di testa di Stefano Okaka al 33′, poi in pieno recupero è Rodrigo Palacio a regalare ai felsinei un punto, l’argentino su mischia in area e palla mancata da Orsolini tocca di misura quel tanto per battere Musso. Che in ottica Europa fa però perdere ai felsinei il contatto con il Napoli (ora a +2).

IL TABELLINO

Bologna-Udinese 1-1

Bologna (4-4-2): Da Costa ; Tomiyasu , Danilo , Bani , Mbaye ; Skov Olsen (14′ st Baldursson ), Poli 6,5 (37′ st Juwara sv), Dominguez 6, Barrow ; Orsolini , Palacio . A disp.: Breza, Sarr, Corbo, Bonini, Cangiano, Ruffo, Stanzani, Mazza. All.: Mihajlovic .

Udinese (3-5-2): Musso ; Becao , Troost Ekong , Nuytinck ; Stryger Larsen , Fofana (18′ st Walace ), Mandragora , De Paul , Sema (37′ Zeegelaar ); Okaka , Lasagna (36′ st Jajalo ). A disp.: Nicolas, Perisan, Samir, Ter Avest, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti .

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 33′ Okaka (U), 49′ st Palacio (B)

Ammoniti: Mbaye (B), De Paul, Okaka (U)