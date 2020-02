Di Leo:”dobbiamo prendercela con noi stessi”

Brusco risveglio del Bologna nei sogni dei tifosi europei. Di Leo collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic:” dovevamo gestire meglio i momenti delicati della sfida”

“Dobbiamo prendercela solo con noi stessi”, spiega Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic: “L’espulsione di Schouten ci sta. Non è un ragazzo cattivo, ma è arrivato in ritardo. Dovevamo gestire meglio i momenti delicati della sfida e soprattutto non dovevamo prendere il secondo gol: siamo stati ingenui, Denswil ha sbagliato ad tentare l’anticipo e ha aperto il campo a Sanabria”. Nonostante la sconfitta, però, De Leo ci tiene a chiarire un concetto: “Sarebbe ingiusto dire che con questa sconfitta abbiamo fallito il salto di qualità”.