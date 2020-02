Nicola: ” Abbiamo risposto al Lecce. Giocare prima o dopo non ha importanza”

“E’ una vittoria importante, ma siamo sempre terzultimi”Davide Nicola si gode la striscia positiva del suo Genoa di 4 risultati utili e 8 punti.

Anche l’attaccante Sanabria sembra un altro rigenerato, così le prome dichiarazioni del tecnico del Grifone. “La classifica non è ancora quella che serve per la salvezza: “La cosa strana è che nonostante i risultati siamo ancora terzultimi, quindi non abbiamo fatto nulla. Abbiamo risposto al Lecce, a dimostrazione che giocare prima o dopo una squadra, in questo calcio moderno, non è decisivo. Bisogna saper pensare a sè. Oggi siamo stati bravi a limitare Orsolini e Barrow, li abbiamo trovati in un momento poco felice sul piano fisico, ma dobbiamo continuare così”.