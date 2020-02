Serie A Tim: Caicedo Gol! Parma-Lazio 0-1

La Lazio vola a-1 dalla Juve . Nel match delle ore 18, 23^ giornata serie A, la squadra di Inzaghi ha battuto il Parma 1-0.

Il gol di Caicedo al 41′ del primo tempo, l’attaccante sfrutta un rimpallo in area , la girata dell’attaccante laziale non da scampo a Colombi. Un po’ di nervosismo ha cateterizzato gli ultimi dieci minuti. Il Parma ha reclamato un calcio di rigore non concesso da Di Bello, fallo di Acerbi su Cormelius.

IL TABELLINO

Parma-Lazio 0-1

Parma (4-3-3): Colombi ; Darmian , Iacoponi , Bruno Alves , Gagliolo (79′ Pezzella); Brugman (61′ Kulusevski ), Hernani , Kurtic 6 Kucka , Cornelius , Caprari (67′ Sprocati ).

Allenatore: D’Aversa

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Patric , Luiz Felipe , Acerbi ; Marusic (57′ Lazzari ), Parolo , Leiva (82′ Cataldi), Luis Alberto , Jony ; Caicedo 7 (62′ Correa), Immobile .

Allenatore: Inzaghi 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 41′ Caicedo (L)

Ammoniti: 35′ Kucka (P), 56′ Caicedo (L), 58′ Leiva (L), 67′ Caprari (P), 91′ Bruno Alves (P)