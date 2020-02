Serie A Tim: Torino-Sampdoria 1-3

Continua la serie nera del Toro. Anche il cambio sulla panchina non da frutti. Alla prima di Moremo Longo , chiamato al posto di Mazzarri, i granata incassano la quarta sconfitta consecutiva casalinga.

A gioire è la Samp di Claudio Ranieri. Allo stadio Olimpico Grande Torinoi finisce 3-1 a favore dei blucerchiati. Dopo l’iniziale rete di Simone Verdi al 56′(la prima in maglia granata). La doppietta di Gaston Ramirez (70′ e 75′) e il rigore dello spietato ex Fabio Quagliarella al 79′ (espulso nell’occasione Izzo) regalano tre punti d’oro a Claudio Ranieri, che si porta a +7 punti sul Genoa attualmente terzultimo in campionato.

IL TABELLINO

Torino-Sampdoria 1-3

Torino (3-4-3): Sirigu ; Izzo , N’Koulou , Lyanco ; De Silvestri , Rincon , Lukic , Ola Aina (30′ st Ansaldi ); Verdi (37′ st Meité ), Belotti , Berenguer . A disp.: Rosati, Ujkani, Singo, Bremer, Djidji, Adopo, Edera, Millico. All.: Longo

Sampdoria (4-3-1-2): Audero ; Bereszynski , Tonelli , Colley , Murru ; Thorsby (23′ st Jankto ), Ekdal , Linetty ; Ramirez (41′ st Bertolacci ); Gabbiadini , Quagliarella (45′ st La Gumina). A disp.: Seculin, Augello, Vieira, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Maroni, Léris, Yoshida. All.: Ranieri .

Arbitro: Valeri

Marcatori: 11′ st Verdi (T), 25′ st Ramirez (S), 31′ st Ramirez, 34′ st rig. Quagliarella (S)

Ammoniti: Berenguer, Belotti, Rincon (T), Tonelli, Ekdal, Thorsby, Murru, Colley (S)

Espulso: 33′ st Izzo (T) per fallo da chiara occasione da gol