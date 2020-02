Serie A Tim: Fiorentina-Atalanta 1-2

Atalanta come un rullo compressore , soffre nel primo tempo , poi la squadra di Gasperini ingrana la marcia e batte la Fiorentina 2-1. La Dea in certi tratti è sembrata spietata contro i Viola.

Vantaggio di Chiesa sull’unico errore atalantino, poi grande rimonta con Zapata (il colombiano si trova al posto giusto nel momento giusto a due passi da Dragowski , e Malinovskyi l’ucraino entrato nella ripresa , il suo sinistro dalla distanza preciso all’angolino destro non da scampo al portiere Viola. Gasperini se la gode , la sua De a è in zona Champions , in attesa di mercoledì 18 febbraio nella sfida contro il Valencia.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-2

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski ; Milenkovic , Pezzella , Igor ; Lirola , Benassi (40′ st Badelj ), Pulgar (34′ st Sottil ), Castrovilli , Dalbert ; Cutrone (1′ st Vlahovic ), Chiesa . A disp.: Terracciano, Brancolini, Venuti, Ceccherini, Caceres, Ghezzal, Agudelo, Dalle Mura, Terzic, Olivera. All. Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini ; Toloi , Palomino , Djimsiti ; Castagne , Freuler , Pasalic (19′ st Malinovskyi ), Gosens ; Gomez (45′ st Tamese ); Ilicic 6, Zapata . A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Czyborra, Hateboer, Bellanova, , Muriel, Colley. All. Gasperini

Arbitro: Mariani

Marcatori: 32′ pt Chiesa (F), 4′ st Zapata (A), 27′ st Malinovskyi (A)

Ammoniti: Castrovilli, Vlahovic (F), Zapata, Gollini (A)