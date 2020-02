“Abbiamo dominato nella prima parte del primo tempo e della ripresa, abbiamo colpito due pali e creato diverse occasioni da gol. Cosi Ivan Juric , il tecnico del Verona ai microfoni Sky. “L’espulsione ha cambiato la partita: devo fare i complimenti ai ragazzi sono rammaricato per il pareggio conquistato in 10 uomini a San Siro contro il Milan , meritavamo qualcosa in più. Spero di arrivare presto a quota 40 punti”.