Serie A: Atalanta-Genoa 2-2

Atalanta-Genoa finisce 2-2. Al Gewiss Stadium Un pareggio che consente alla squadra allenata da Gasperini di agganciare la Roma al quarto posto .Buona gara dei ragazzi allenati da Davide Nicola. Grifoni ben messi sul terreno di gioco hanno ampiamente meritato il punto sulla poù quotata ‘Dea’.

Al 12′ padroni di casa avanti con Toloi di testa, poi al 19′ arriva l’1-1 su rigore di Criscito, concesso per fallo di Hateboer su Sturaro. Il Genoa passa addirittura in vantaggio con Sanabria, il colpo di testa e di rara bellezza fulmina Gollini. L’Atalanta pareggia con Ilicic dopo 3′ , lo sloveno sfrutta un cross di Duvan Zapata. Non ha miglior sorte il sinistro di Gosens che centra il palo. Nel finale Rosso a Behrami, con il Grifone che regge fino alla fine.

IL TABELLINO

Atalanta-Genoa 2-2

Atalanta (3-4-1-2): Gollini ; Toloi , Palomino , Djimsiti ; Hateboer , de Roon , Pasalic (9′ st Freuler ), Gosens ; Gomez ; Ilicic (31′ st Muriel sv), D.Zapata 7 (18′ st Malinovskyi 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Tameze, Czyborra, Castagne, Bellanova, Colley. All.: Gasperini

Genoa (3-5-2): Perin ; Biraschi , Romero , Masiello ; Ghiglione (47′ st Goldaniga), Behrami , Schone , Sturaro , Criscito ; Pinamonti (42′ st Destro sv), Sanabria (38′ st Cassata ). A disposizione: Marchetti, Jandrei, C. Zapata, Barreca, Eriksson, Pandev, Radovanovic, Favilli, Ankersen. All.: Nicola

Arbitro: Massa

Marcatori: 12′ Toloi (A), 19′ rig. Criscito (G), 32′ Sanabria (G), 35′ Ilicic (A)

Ammoniti: Pasalic, de Roon (A), Romero, Perin, Criscito, Cassata (G)

Espulsi: 38′ st Behrami (G) per doppia ammonizione