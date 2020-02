Serie A: Lazio-Spal 5-1

Una Lazio stellare quella che allo stadio Olimpico ha battuto 5-1 la Spal. I biancocelsti continuano a sognare e tornano in classifica sotto la Juve con una partita da recuperare – (mercoledì contro il Verona).

E’ stato un match dominato dalla squadra di Simone Inzaghi. Con le doppiette di Immobile e Caicedo che la chiudono già nei primi 45′. Nella ripresa c’è spazio per il primo gol in A del baby Adekanye e per il gol della bandiera di Missiroli. Lazio a – 5 dai bianconeri con una partita in meno.

IL TABELLINO

Lazio-Spal 5-1

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Bastos , Acerbi , Radu (72′ Vavro ); Lazzari , Milinkovic-Savic , Leiva , Luis Alberto , Lulic (61′ Jony ); Caicedo (49′ Adekanye ), Immobile .

Allenatore: Inzaghi

Spal (3-5-2): Berisha ; Tomovic , Felipe (67′ Zukanovic ), Bonifazi ; Strefezza , Dabo (70′ Murgia ), Missiroli , Castro (75′ Valdifiori ), Reca ; Floccari , Di Francesco .

Allenatore: Semplici

Arbitro: Giua

Marcatori: 3′ e 29′ Immobile (L), 16′ e 38’Caicedo (L), 58′ Adekanye (L), 65′ Missiroli (S)

Ammoniti: 44′ Milinkovic-Savic (L), 61′ Di Francesco (S),80′ Missiroli (S)