Serie A: Milan – Verona 1-1

Milan-Verona finisce 1.-1 . Scaligeri rampanti hanno condotto per larghi tratti il match.

Milan senza Ibrahimovic , subiscoe lo svantaggio di Faraoni , facile per il centocamposta capitalizzare una bella giocata di Taccagni Zaccagni .Il Milan pareggia su calcio di punizione di Calhanoglu deviata da Verre in barriera. Il Verona recrimina per due pali colpiti nel secondo tempo, il Milan in undici contro dieci (espulso Amrabat) risponde con un legno di Castillejo e con qualche mischia finale. Esordio per Maldini junior.

TABELLINO

MILAN-VERONA 1-1

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma ; Calabria (22′ st Saelemaekers ), Musacchio , Romagnoli , Hernandez ; Castillejo (48′ st Maldini sv), Calhanoglu , Kessie , Bonaventura (19′ st Paquetà ); Rebic , Leao . A disp.: A. Donnarumma, Begovic, Gabbia, Conti, Laxalt, Brescianni, Biglia. All.: Pioli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri ; Rrahmani , Kumbulla , Gunter ; Faraoni , Amrabat , Veloso , Lazovic ; Pessina , Zaccagni (49′ st Dawidowicz ); Verre (25′ st Borini ). A disp.: Berardi, Bocchetti, Adjapong, Empereur, Eysseric, Radunovic, Stepinski, Pazzini, Di Carmine, Dimarco. All.: Juric

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 13′ pt Faraoni (V), 29′ pt Calhanoglu (M)

Ammoniti: Hernandez (M), Rrahmani, Silvestri (V)

Espulsi: Amrabat (V)