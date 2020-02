Serie B risultati

Sabato con la serie B in campo. Il Frosinone batte l’Entella nello scontro playoff un 1-0 firmato da Dionisi nel secondo tempo, Segna il passo il Pordenone ko contro lo Spezia, 1-0 grazie a un gol di Matteo Ricci

Il cambio di allenatore porta bene all’Ascoli. In panchina neo tecnico Abascal chiamato al posto dell’esonerato Paolo Zanetti il ‘Picchio’ dopo i tre ko consecutivi, conquista a casa del Livormo. i tre punti Vittoria per il Cittadella, che supera il Trapani 3-0 grazie ai gol di Proia, Diaw e Pavan, e rimane sul treno playoff. Battuta d’arresto del Crotone. L’mpoli vince 3-1. A segno prima Tutino con una rete da opportunista e poi Mancuso con un capolavoro dai 25 metri: controllo di testa e destro nell’angolino. Crociata la riapre nel finale di tempo, ma il sigillo lo mette Henderson in contropiede nella ripresa.

I Risultati

Frosinone-Entella 1-0

57′ Dionisi

Livorno-Ascoli 0-3

7′ e 90’+4 Trotta, 47′ Morosini

Spezia-Pordenone 1-0

69′ M. Ricci

Trapani-Cittadella 0-3

25′ Proia, 54′ Diaw, 87′ Pavan

Empoli- Crotone 3-1

17′ Tutino. 24′ Mancuso, 39′ Crociata, 61 Henderson