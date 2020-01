Mella 21a giornata di Serie A, la Roma pareggia 1-1 con la Lazio . Protagonisti in negativo del derby capitolino i due portieri: al 26′ Strakosha esce male e Dzeko di testa porta avanti i giallorossi. Ancora più grave il pasticcio di Pau Lopez al 34′: l’estremo difensore giallorosso smanaccia male di pugno un pallone destinato fuori e regala ad Acerbi il pari. Palo di Pellegrini al 44′.

IL TABELLINO

ROMA-LAZIO 1-1

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez ; Santon (38′ st Kolarov ), Mancini , Smalling , Spinazzola ; Cristante , Veretout (44′ st Pastore ); Under , Pellegrini , Kluivert (36′ st Perotti ); Dzeko 6. A disp.: Fuzato, Mirante, Fazio, Cetin, Juan Jesus, Florenzi, Bruno Peres, Kalinic. All.: Fonseca

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Luiz Felipe (1′ st Patric ), Acerbi , Radu ; Lazzari , Milinkovic-Savic , Leiva , Luis Alberto (26′ st Parolo ), Lulic ; Correa (31′ st Caicedo ), Immobile . A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Berisha, Minala, Jony, A. Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 26′ Dzeko (R), 34′ Acerbi (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Dzeko (R), Milinkovic-Savic (L), Lulic (L), Kolarov (R), Immobile (L)