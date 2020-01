Zaniolo:lungo stop per infortunio. A rischio anche i Campionati Europei

Il brutto infortunio di Zaniolo, mette a rischio anche la presenza del giovane attaccante della Roma ai prossimi Campionati Europei. Uscito tra l lacrime e portato d’urgenza in sala operatoria a Villa Stuart , la diagnosi non conforta ne la Roma e nemmeno il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini (presente in tribuna): rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Il lungo stop di Zaniolo, ovviamente, è una tegola pesante anche per la Roma che perde uno dei suoi punti di forza. “E’ un grande problema, ma adesso deve pensare a recuperare velocemente. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno” ammette il tecnico Paulo Fonseca. Starà adesso al ds Petrachi capire come e se intervenire sul mercato per colmare la lacuna. Un bruttissimo infortunio che si aggiunge ai tanti stop dei giocatori giallorossi nella prima parte della stagione da Pellegrini a Cristante rientrato proprio oggi nel secondo tempo di Roma-Juve.