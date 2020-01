Gasperini:”il calcio di rigore era netto. Nom capisco perchè la Var non lo ha concesso”

“Sono brutte e gravi queste cose, perché le immagini sono chiare e con la Var questi errori non dovrebbero esserci, è incomprensibile”: il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini, a Dazn, al termine della sfida contro l’Inter pareggiata 1-1 protesta per il rigore non concesso nel primo tempo per una trattenuta in area di Lautaro Martinez ai danni di Toloi. “Queste cose tolgono valore ad uno strumento che sarebbe importante. Questi sono casi eclatanti – continua Gasperini – lo hanno visto tutti”