Pioli:” la nostra stagione inizia dalla vittoria contro il Cagliari”

Il tecnico del Milan , intervistato da Sky Sport , dopo la vittoria dei rossoneri 0-2 contro il Cagliari

“Ibrahimovici è un giocatore sopra la categoria. È un punto di riferimento anche per come stimola e sprona i compagni. Non è ancora al 100%, ma siamo contenti”.

“Siamo stati una squadra solida – ha detto a fine gara – e abbiamo colpito al momento giusto. Il 4-4-2? Vedremo, sicuramente bisogna far giocare accanto a Zlatan giocatori che cercano la profondità. Importante la vittoria e importante il gol delle punte, segno che la manovra ha funzionato”.